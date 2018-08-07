8,7 тысяч бездомных собак были отловлены в Свердловской области с начала 2018 года
Сегодня, 11:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области с начала 2018 года отловили 8,7 тысяч бездомных собак. Однако в регионе не хватает центров кратковременного содержания животных.
На отлов безнадзорных собак в текущем году выделено 105,5 млн рублей. На данный момент из этой суммы израсходовано 68%. Об этом сообщила начальник отдела финансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий Министерства финансов Свердловской области Светлана Аглоткова.
Однако перед руководством муниципалитетов стоит вопрос о дальнейшем содержании собак в приютах. По закону пойманные животные в течение полугода должны содержаться в центрах кратковременного содержания, но таких центров в области не хватает. Также не понятно, что делать с собаками по истечению срока содержания. Депутаты Заксобрания решили эти вопросы рассмотреть с коллегами из Госдумы, сообщает ЕТВ.
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