В Нижнем Тагиле автомобилист заплатит 25 тысяч рублей за взятку сотруднику ГИБДД

Мужчина был остановлен сотрудником ДПС в июне этого года в районе поселка Леневка. Автолюбитель не был пристегнут ремнем безопасности. Чтобы избежать составления административного протокола, он положил в отсек для стаканов в машине ДПС тысячную купюру. Инспектор деньги не принял и сообщил об инциденте в службу безопасности.