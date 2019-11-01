В Нижнем Тагиле автомобилист заплатит 25 тысяч рублей за взятку сотруднику ГИБДД
Сегодня, 14:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор 48-летнему мужчине, обвиняемому в попытке дачи взятки сотруднику полиции. Тагильчанину назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был остановлен сотрудником ДПС в июне этого года в районе поселка Леневка. Автолюбитель не был пристегнут ремнем безопасности. Чтобы избежать составления административного протокола, он положил в отсек для стаканов в машине ДПС тысячную купюру. Инспектор деньги не принял и сообщил об инциденте в службу безопасности.
Во время предварительного расследования тагильчанин полностью признал вину. Суд учел данный факт, а также, что мужчина ранее не привлекался ответственности и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Автолюбитель признан виновным и приговорен к штрафу в размере 25 тысяч рублей.
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