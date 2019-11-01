В подмене анализов обвиняемого в смертельном ДТП В Екатеринбурге могла помочь полиция

Депутатский запрос сделал Дмитрий Ионин. В своем письме он описал подробности инцидента и попросил лично проконтролировать дело, а также проверить информацию о возможном сговоре должностных лиц при подмене результатов экспертизы.

Анализы Васильева, которые он сдал сразу после ДТП подменили. Вместо обвиняемого их сдал его отец. Мужчину уже вызвали в Следственный комитет для дачи показаний.