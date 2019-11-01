В подмене анализов обвиняемого в смертельном ДТП В Екатеринбурге могла помочь полиция
Вчера, 23:44ОбществоФото: E1.ru
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Очевидцы утверждают, что на месте смертельного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге находилось руководство МВД и ГИБДД по Свердловской области. Правоохранители постоянно говорили по телефону, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Информацию о происшествии, которое устроил сын высокопоставленного сотрудника Росгвардии Владимир Васильев, довели до директора ФСБ России Александра Бортникова.
Депутатский запрос сделал Дмитрий Ионин. В своем письме он описал подробности инцидента и попросил лично проконтролировать дело, а также проверить информацию о возможном сговоре должностных лиц при подмене результатов экспертизы.
Анализы Васильева, которые он сдал сразу после ДТП подменили. Вместо обвиняемого их сдал его отец. Мужчину уже вызвали в Следственный комитет для дачи показаний.
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