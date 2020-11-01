Общественники Нижнего Тагила нашли 90 люминесцентных ламп рядом со школой

На улице Максима Горького рядом со школой № 23 им. Ю. И. Батухтина в одном из бункеров обнаружили большое количество люминисцентных ламп. Так как экологическая служба сегодня не работает, позвонили в МЧС. Для того, чтобы до их приезда лампы не повредили и они не взорвались, активисты выложили их из бункера.