Общественники Нижнего Тагила нашли 90 люминесцентных ламп рядом со школой

Общественники Нижнего Тагила нашли 90 люминесцентных ламп рядом со школой

Сегодня, 12:08ОбществоPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле во время замеров ТКО в мусорном баке были обнаружены 90 люминисцентных ламп. Об этом TagilCity.ru сообщил общественник Андрей Волегов.

На улице Максима Горького рядом со школой № 23 им. Ю. И. Батухтина в одном из бункеров обнаружили большое количество люминисцентных ламп. Так как экологическая служба сегодня не работает, позвонили в МЧС. Для того, чтобы до их приезда лампы не повредили и они не взорвались, активисты выложили их из бункера.

Мы насчитали 90 ламп, ждем МЧС,рассказал Андрей Волегов.

Video:Андрей Волегов

Напомним, замеры ТКО и КГО в Нижнем Тагиле проводятся ежедневно с 11 октября. Полученные данные передадут в РЭК и используют для для расчета тарифов на вывоз мусора.

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