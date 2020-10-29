Общественники Нижнего Тагила рассказали о результатах 17 дня замеров ТКО

Общественники Нижнего Тагила рассказали о результатах 17 дня замеров ТКО

Сегодня, 12:31Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле общественники продолжают проводить замеры ТКО. Эколог Андрей Волегов рассказал TagilCity.ru о результатах 17 дня замеров.

В контейнерах в районе оптово-гальянского рынка в мусорном баке была найдена люминесцентная лампа.

На улице Булата Окуджава в доме напротив многопрофильной детской больницы под окнами валяется мусор. Это одежда, коврики, игрушки. Чуть поодаль стоит крупногабаритный мусор.

На Октябрьском проспекте, 6 жильцы жалуются, что из соседних домов к ним в контейнеры сбрасывают мусор.

На улице Максима Горького, 28 в бункеровозе были обнаружены покрышки.

Мы вчера (27 октября — прим. ред.) их уже вытаскивали, однако на следующий день они появились снова и уже были засыпаны другим мусором. Их достать теперь невозможно, рассказал общественник.

На улице Оплетина, 3, а контейнере для крупногабаритного мусора также были обнаружены покрышки.

Напомним, общественники проводят замеры ТКО в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает ежедневно. Полученные данные будут использованы в качестве основания для расчета тарифов на вывоз мусора. Их передадут в РЭК.

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