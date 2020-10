Имеют право. Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на мусор строительного магазина

В минувшие выходные жители многоквартирного дома на улице Дзержинского в Нижнем Тагиле пожаловались на магазин «Строитель», который выбрасывает мусор в контейнеры для ТКО на придомовой территории. Регоператор пояснил действия сотрудников магазина.

Тагильчанка сняла на видео, как работники торговой точки привозят свои баки и сваливают мусор в контейнеры, которые относятся к жилым дома. Женщину возмутили такие действия: она разместила жалобу в социальных сетях. Video: жительница Нижнего Тагила В ООО «Компания «Рифей» пояснили, что предприниматели имеют право выкидывать свой мусор в дворовые контейнеры при наличии договора и ряде обстоятельств. У магазина строитель заключен договор на вывоз ТКО. У данного юридического лица нет собственной контейнерной площадки, обустроенной в соответствии с требованиями санитарных норм, так как торговая площадь магазина расположена непосредственно в здании многоквартирного дома. По этой причине магазин имеет право выбрасывать мусор в контейнеры жилого дома, поясняет пресс-служба ООО «Компании «Рифей». Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры накопления ТКО. Полученные данные будут направлены в РЭК, они станут основанием для расчета нормативов накопления отходов.

