Активисты Нижнего Тагила сообщили о результатах седьмого дня замеров ТКО

Активисты Нижнего Тагила сообщили о результатах седьмого дня замеров ТКО

Сегодня, 16:06ОбществоPhoto: страница "ВКонтакте" Андрея Волегова
18 октября в Нижнем Тагиле прошел седьмой день замеров объема и массы ТКО и КГО. Об этом TagilCity.ru сообщил общественник-эколог Андрей Волегов.

Группа работает в ежедневно. Вчера был второй день объезда в Ленинском районе, семь дней замеров в Дзержинском районе закончились, остался только многоквартирный сектор на переулке Оплетина, 1.

По словам Волегова, в АО «Нижнетагильский Хлебокомбинат» на Свердлова, 46, на контейнер были наварены металлические пластины, которые его утяжеляли. Из-за этого из его массы при замерах было вычтено пять килограмм. Отмечается, что в одном из контейнеров были накиданы картонные коробки, хотя рядом находится помещение для его складирования и отправки на вторсырье. Там же стояла «большая печка», которая по предположению активиста, предназначена для сжигания отходов.

Как говорит эколог, в последние дни сотрудники ООО «Компания Рифей» выравнивают и разворачивают стоячие вертикально пакеты горизонтально. Из полупустых баков отходы извлекаются и перебрасываются в соседний наполненный контейнер. Автопокрышки больше не вывозятся, в замерах не учитываются. На улице Круговой-Авангардной, 156 они уже второй день остаются на контейнерной площадке. Лампы, содержащие ртуть с улицы Котовского, 87 вывезла специализированная организация.

Вчера, на наш взгляд, мы увидели на контейнерных площадках АО «Нижнетагильский Хлебокомбинат» и у ТЦ «Мегамарт», пр-т Ленинградский, 28, и в частном секторе — реальные нормы накопления, тем более, что выходной день,говорит Волегов.

Video:предоставлено Андреем Волеговым

Он отмечает, что после замеров все фото будут выложены в общий доступ, и данные можно будет проверить.

Photo:предоставлено Андреем Волеговым

Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов. Полученные данные станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора, они будут направлены в РЭК.

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