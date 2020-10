Активисты Нижнего Тагила сообщили о результатах седьмого дня замеров ТКО

18 октября в Нижнем Тагиле прошел седьмой день замеров объема и массы ТКО и КГО. Об этом TagilCity.ru сообщил общественник-эколог Андрей Волегов.

Группа работает в ежедневно. Вчера был второй день объезда в Ленинском районе, семь дней замеров в Дзержинском районе закончились, остался только многоквартирный сектор на переулке Оплетина, 1. По словам Волегова, в АО «Нижнетагильский Хлебокомбинат» на Свердлова, 46, на контейнер были наварены металлические пластины, которые его утяжеляли. Из-за этого из его массы при замерах было вычтено пять килограмм. Отмечается, что в одном из контейнеров были накиданы картонные коробки, хотя рядом находится помещение для его складирования и отправки на вторсырье. Там же стояла «большая печка», которая по предположению активиста, предназначена для сжигания отходов. Как говорит эколог, в последние дни сотрудники ООО «Компания Рифей» выравнивают и разворачивают стоячие вертикально пакеты горизонтально. Из полупустых баков отходы извлекаются и перебрасываются в соседний наполненный контейнер. Автопокрышки больше не вывозятся, в замерах не учитываются. На улице Круговой-Авангардной, 156 они уже второй день остаются на контейнерной площадке. Лампы, содержащие ртуть с улицы Котовского, 87 вывезла специализированная организация. Вчера, на наш взгляд, мы увидели на контейнерных площадках АО «Нижнетагильский Хлебокомбинат» и у ТЦ «Мегамарт», пр-т Ленинградский, 28, и в частном секторе — реальные нормы накопления, тем более, что выходной день,говорит Волегов. Video: предоставлено Андреем Волеговым Он отмечает, что после замеров все фото будут выложены в общий доступ, и данные можно будет проверить. Photo: предоставлено Андреем Волеговым Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов. Полученные данные станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора, они будут направлены в РЭК. Тагильские активисты рассказали о результатах пятого дня замеров ТКО

