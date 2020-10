В Нижнем Тагиле активисты третий день занимаются замерами объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов и крупно-габаритных отходов, сообщает общественник и эколог Андрей Волегов на своей странице во «Вконтакте».

Группа работает ежедневно и без выходных. За минувший день команда побывала на нескольких точках накопления ТКО и обнаружили места, которые вызвали вопросы. Улица Круговая-Авангардная, 156. В контейнерах ИЖС общественниками было обнаружено много строительного мусора и автопокрышек. При этом вблизи стоял контейнер для крупно-габаритных отходов и строительного мусора.

АО «Нижнетагильский Хлебокомбинат» на улице Свердлова. Как указали активисты, четыре контейнера были заполнены полностью, как и день назад. Дополнительно отходы сортируются и складываются поблизости в мешках для передачи.

Улица Котовского, 87. Здесь обнаружены люминесцентные лампы, содержащие ртуть.

ТЦ «Мегамарт» на проспекте Ленинградский. Активисты обнаружили большое количество картонных коробок в переполненных контейнерах. Аналогичная ситуация у МБОУ СОШ № 55 школы. Video: страница "ВКонтакте" Андрея Волегова Сегодня, 15 октября, замеры планируется сделать в Ленинском районе. Напомним, 10 октября в Нижнем Тагиле прошло восьмое мероприятие в рамках проекта «Не словом, а делом», реализуемым общественными организациями «Экоправо» и «Чистый Урал». Тагильчане собрали 138 мешков мусора. «Абсолютный рекорд»: тагильчане на эко-субботнике собрали 138 мешков мусора

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter