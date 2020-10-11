«Абсолютный рекорд»: тагильчане на эко-субботнике собрали 138 мешков мусора

«Абсолютный рекорд»: тагильчане на эко-субботнике собрали 138 мешков мусора

Сегодня, 14:58Здоровье и экологияPhoto: Дмитрий Есин
В Нижнем Тагиле прошло восьмое мероприятие в рамках проекта «Не словом, а делом», реализуемым общественными организациями «Экоправо» и «Чистый Урал». Об этом TagilCity.ru сообщил общественник Дмитрий Есин.

Оно состоялось 10 октября. Активисты разделились на две команды и начали очищать территорию вокруг Муринского пруда. В результате было собрано 138 мешков мусора по 120 литров.

Это абсолютный рекорд для нашего проекта. Пока убирали свалку обнаружили послание, которое было до нас, рассказал Дмитрий Есин.

Напомним, в Нижнем Тагиле уже прошло семь субботников, в рамках проекта «Не словом, а делом». Последний состоялся 5 октября на территории Валегинского пруда. Всего волонтерами было собрано 27 мешков мусора. 2 октября председатели общественных организаций Андрей Волегов («Экоправо») и Дмитрий Есин («Чистый Урал») были награждены благодарственными письмами за организацию эко-субботников.

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