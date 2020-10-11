«Абсолютный рекорд»: тагильчане на эко-субботнике собрали 138 мешков мусора

Напомним, в Нижнем Тагиле уже прошло семь субботников, в рамках проекта «Не словом, а делом». Последний состоялся 5 октября на территории Валегинского пруда. Всего волонтерами было собрано 27 мешков мусора. 2 октября председатели общественных организаций Андрей Волегов («Экоправо») и Дмитрий Есин («Чистый Урал») были награждены благодарственными письмами за организацию эко-субботников.