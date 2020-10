11 октября в Нижнем Тагиле прошел девятый эко-субботник в рамках проекта «Не словом, а делом», который реализуют общественные организации «Экоправо» и «Чистый Урал», сообщают в группе «Чистый Урал» во «ВКонтакте».

Цель проекта заключается в повышении экологической грамотности населения. На берегу Валегинского пруда они собрали 19 180-литровых мешков мусора, 15 из них — пластик с бумагой, а четыре — стеклотара. Помощь в вывозе мусора оказал региональный оператор «Рифей». Photo: группа "Чистый Урал" во "Вконтакте" Напомним, на предыдущем мероприятии тагильчане собрали 138 мешков мусора. «Абсолютный рекорд»: тагильчане на эко-субботнике собрали 138 мешков мусора

