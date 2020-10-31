Общественники Нижнего Тагила рассказали о результатах двух дней замеров ТКО

Общественники Нижнего Тагила рассказали о результатах двух дней замеров ТКО

Сегодня, 15:34Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле общественники продолжают проводить замеры ТКО. Эколог Андрей Волегов рассказал TagilCity.ru о результатах 17 и 18 дня замеров.

По адресу Фрунзе, 15, неподалеку от школы, прошло утромбовывание отходов с помощью контейнера и мусоровозной машины.

Вообще первый раз такое вижу,прокомментировал происходящее Андрей Волегов.

Video:Андрей Волегов

У поликлиники на Карла-Маркса был найден мусорный пакет с ампулами и другими медицинскими отходами. Ранее общественники уже связывались с правоохранительными органами касательно ампул, выброшенных в открытый доступ, но в результате пакет оказался лишь перенесен в другое место.

Люминесцентные лампы, содержащие ртуть и загрязняющие окружающую среду, были найдены по адресу Ломоносова, 7.

Video:Андрей Волегов

По улице Фестивальная, 2 были разбросаны детали компьютеров, вплоть до целого экранного монитора.

Во дворах, неподалеку от рынка «Феникс», нашлось место складирования коробок и других отходов, именуемое как «вторичное сырье». В данный пункт приема обращаются соседи и граждане, проживающие вблизи.

На улице Оплетина, 3, в контейнере для крупногабаритного мусора также были обнаружены покрышки, которые замечали раньше. В этот раз покрышки закидали другим мусором, но так и не ликвидировали.

Напомним, общественники проводят замеры ТКО в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает ежедневно. Полученные данные будут использованы в качестве основания для расчета тарифов на вывоз мусора. Их передадут в РЭК.

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