Общественники Нижнего Тагила рассказали о результатах двух дней замеров ТКО

В Нижнем Тагиле общественники продолжают проводить замеры ТКО. Эколог Андрей Волегов рассказал TagilCity.ru о результатах 17 и 18 дня замеров.

По адресу Фрунзе, 15, неподалеку от школы, прошло утромбовывание отходов с помощью контейнера и мусоровозной машины. Вообще первый раз такое вижу,прокомментировал происходящее Андрей Волегов. Video: Андрей Волегов У поликлиники на Карла-Маркса был найден мусорный пакет с ампулами и другими медицинскими отходами. Ранее общественники уже связывались с правоохранительными органами касательно ампул, выброшенных в открытый доступ, но в результате пакет оказался лишь перенесен в другое место. Люминесцентные лампы, содержащие ртуть и загрязняющие окружающую среду, были найдены по адресу Ломоносова, 7. Video: Андрей Волегов По улице Фестивальная, 2 были разбросаны детали компьютеров, вплоть до целого экранного монитора. Во дворах, неподалеку от рынка «Феникс», нашлось место складирования коробок и других отходов, именуемое как «вторичное сырье». В данный пункт приема обращаются соседи и граждане, проживающие вблизи. На улице Оплетина, 3, в контейнере для крупногабаритного мусора также были обнаружены покрышки, которые замечали раньше. В этот раз покрышки закидали другим мусором, но так и не ликвидировали. Напомним, общественники проводят замеры ТКО в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает ежедневно. Полученные данные будут использованы в качестве основания для расчета тарифов на вывоз мусора. Их передадут в РЭК.

