Уличный художник из Екатеринбурга залил модную одежду отходами нефти

Уличный художник Илья Мозги в Екатеринбурге вылил отходы нефти на модную одежду, для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологических катастроф, сообщает Е1.

Таким образом художник сравнил манекены с обитателями в море, которые страдают от разлива нефти. Проект называется «Чистым из воды не выйти», он представлен на фестивале актуального искусства в «Меге». По словам художника, «люди принимают море за мусорную яму». Он считает, что расплачиваться за это придется следующим поколениям. Фестиваль продлится до конца осени. Также в «Меге» открыли выставку знаменитых реди-мейдов, поставили огромный куб-шредер и другие арт-объекты. Напомним, в Екатеринбурге на набережной около Драмтеатра установили арт-объект «Поющий камень» художника Даниила Гильдермана. В Екатеринбурге на набережной установили «Поющий камень»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter