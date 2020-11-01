Уличный художник из Екатеринбурга залил модную одежду отходами нефти

Уличный художник из Екатеринбурга залил модную одежду отходами нефти

Сегодня, 16:08ОбществоPhoto: Е1
Уличный художник Илья Мозги в Екатеринбурге вылил отходы нефти на модную одежду, для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологических катастроф, сообщает Е1.

Таким образом художник сравнил манекены с обитателями в море, которые страдают от разлива нефти. Проект называется «Чистым из воды не выйти», он представлен на фестивале актуального искусства в «Меге».

По словам художника, «люди принимают море за мусорную яму». Он считает, что расплачиваться за это придется следующим поколениям.

Фестиваль продлится до конца осени. Также в «Меге» открыли выставку знаменитых реди-мейдов, поставили огромный куб-шредер и другие арт-объекты.

Напомним, в Екатеринбурге на набережной около Драмтеатра установили арт-объект «Поющий камень» художника Даниила Гильдермана.

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