Уличный художник из Екатеринбурга залил модную одежду отходами нефти

Таким образом художник сравнил манекены с обитателями в море, которые страдают от разлива нефти. Проект называется «Чистым из воды не выйти», он представлен на фестивале актуального искусства в «Меге».
По словам художника, «люди принимают море за мусорную яму». Он считает, что расплачиваться за это придется следующим поколениям.
Фестиваль продлится до конца осени. Также в «Меге» открыли выставку знаменитых реди-мейдов, поставили огромный куб-шредер и другие арт-объекты.
Напомним, в Екатеринбурге на набережной около Драмтеатра установили арт-объект «Поющий камень» художника Даниила Гильдермана.