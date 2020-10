В Екатеринбурге на набережной установили «Поющий камень»

На набережной Екатеринбурга около Драмтеатра установили арт-объект «Поющий камень», сообщают в пресс-службе уральского фестиваля паблик-арта «ЧӦ».

Художником является местный скульптор-монументалист Даниил Гильдерман. В пресс-службе сообщили, что в прямом смысле этот камень звучать не может, так как на набережной недостаточно сильный ветер. По задумке автора, «пение» должно создавать взаимодействие зрителя и камня. Зритель втягивается в активное взаимодействие со скульптурой — его внимание проходит сквозь толщу камня, сознание человека становится пространством, которое окружает массив, наполняет емкость внутри камня, а после, сконцентрировавшись, выходит на ту сторону через отверстие. Как бы переживая рождение,говорит скульптор. При создании работы Гильдерман вдохновлялся древними уральскими легендами о поющих горных камнях. Вес камня — 2,5 тонны, он выполнен из белого мрамора. Напомним, в Екатеринбурге появился стрит-арт с дополненной реальностью.

