В больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о нехватке врачей

В городской больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о том, что не хватает врачей, об этом сообщили в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте».

Накануне в СМИ появилась информация, о том что в горбольнице Каменска-Уральского не хватает врачей. Жители города сообщили, что ситуация настолько тяжелая, что работать вызывают медиков, которые болеют коронавирусом бессимптомно. В больнице информацию об этом опровергают. На официальной странице больницы пишут, что прекращения оказания экстренной медицинской помощи не было. Кроме того, с 30 октября в первом корпусе больницы развернуты 100 дополнительных коек для лечения больных COVID-19. Все медработники еженедельно проходят обследование на наличие коронавируса методом ПЦР и ИФА. Врачи сразу отстраняются от работы при выявлении положительных результатов. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что из-за нехватки медиков, пациентам приходится ездить за 30 километров в больницу в село Покровское. Жители уральского города: «На работу зовут врачей с бессимптомным COVID-19»

