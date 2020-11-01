В больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о нехватке врачей

В больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о нехватке врачей

Сегодня, 11:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В городской больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о том, что не хватает врачей, об этом сообщили в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте».

Накануне в СМИ появилась информация, о том что в горбольнице Каменска-Уральского не хватает врачей. Жители города сообщили, что ситуация настолько тяжелая, что работать вызывают медиков, которые болеют коронавирусом бессимптомно.

В больнице информацию об этом опровергают.

На официальной странице больницы пишут, что прекращения оказания экстренной медицинской помощи не было. Кроме того, с 30 октября в первом корпусе больницы развернуты 100 дополнительных коек для лечения больных COVID-19. Все медработники еженедельно проходят обследование на наличие коронавируса методом ПЦР и ИФА. Врачи сразу отстраняются от работы при выявлении положительных результатов.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что из-за нехватки медиков, пациентам приходится ездить за 30 километров в больницу в село Покровское.

Related news:
Свердловская областьбольницаКаменск-Уральский
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы