Жители уральского города: «На работу зовут врачей с бессимптомным COVID-19»

Жители уральского города: «На работу зовут врачей с бессимптомным COVID-19»

Сегодня, 10:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Городская больница № 1 в Каменске-Уральском почти что перестала принимать пациентов, потому что больше половины врачей находятся на больничном или карантине из-за коронавируса, сообщает телеканал «Настоящее время».

Жители города говорят, что медперсонала не хватает, просят выходить на работу даже медиков, болеющих коронавирусом в бессимптомной форме.

В первом корпусе больницы на работу выходит только треть медиков, а терапевтическая помощь и плановые операции не проводятся.

Исполняющий обязанности главврача Александр Карпов на брифинге сказал, что ситуация в медучреждении под контролем, но горожанам доступны не все виды помощи.

По его словам, плановая помощь остановлена из-за риска коронавируса, а также из-за того, что нет анестезиологов-реаниматологов.

Там сейчас работают 4 человека через сутки. В таком режиме они работают уже несколько месяцев,заявил Карпов.

Теперь, для того, чтобы попасть на прием терапевту или к узким специалистам, местные жители должны ездить в село Покровское, там расположена районная больница. Она находится в 30 километрах от города.

Напомним, в Омске врачи скорой помощи привезли больных COVID-19 к зданию Минздрава, так как их не принимали в больницах из-за отсутствия мест.

Related news:
Свердловская областьбольницаврачинехваткакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы