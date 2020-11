Жители уральского города: «На работу зовут врачей с бессимптомным COVID-19»

Городская больница № 1 в Каменске-Уральском почти что перестала принимать пациентов, потому что больше половины врачей находятся на больничном или карантине из-за коронавируса, сообщает телеканал «Настоящее время».

Жители города говорят, что медперсонала не хватает, просят выходить на работу даже медиков, болеющих коронавирусом в бессимптомной форме. В первом корпусе больницы на работу выходит только треть медиков, а терапевтическая помощь и плановые операции не проводятся. Исполняющий обязанности главврача Александр Карпов на брифинге сказал, что ситуация в медучреждении под контролем, но горожанам доступны не все виды помощи. По его словам, плановая помощь остановлена из-за риска коронавируса, а также из-за того, что нет анестезиологов-реаниматологов. Там сейчас работают 4 человека через сутки. В таком режиме они работают уже несколько месяцев,заявил Карпов. Теперь, для того, чтобы попасть на прием терапевту или к узким специалистам, местные жители должны ездить в село Покровское, там расположена районная больница. Она находится в 30 километрах от города. Напомним, в Омске врачи скорой помощи привезли больных COVID-19 к зданию Минздрава, так как их не принимали в больницах из-за отсутствия мест. В Омске медики привезли зараженных COVID-19 к зданию Минздрава

