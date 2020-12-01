Эксперты: жители России опять тратят деньги только на еду и лекарства

Эксперты: жители России опять тратят деньги только на еду и лекарства

Сегодня, 11:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Как и весной этого года, жители России сокращают свои расходы на фоне второй волны коронавируса, сообщают «Новые известия».

В информационно-аналитическом обзоре Банка России отмечают, что в потребительской корзине жителей страны остаются только еда и лекарства. Другие траты они предпочитают откладывать. Такая же ситуация наблюдалась весной 2020 года, в первую волну COVID-19.

С ухудшением эпидемической ситуации россияне стали возвращаться к той модели потребления, которая наблюдалась весной этого года: траты увеличивались исключительно на продовольствие и лекарства, тогда как расходы на непродовольственные товары и услуги сокращались,отмечается в исследовании.

Кроме того, в Центробанке прогнозируют снижение потребительского спроса в связи с введением новых ограничений и переводом сотрудников на дистант.

Напомним, в конце октября аналитики сообщили о том, что половине семей в Свердловской области денег хватает только на еду и одежду.

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