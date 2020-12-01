Эксперты: жители России опять тратят деньги только на еду и лекарства

С ухудшением эпидемической ситуации россияне стали возвращаться к той модели потребления, которая наблюдалась весной этого года: траты увеличивались исключительно на продовольствие и лекарства, тогда как расходы на непродовольственные товары и услуги сокращались,отмечается в исследовании.