В Екатеринбург нанес визит режиссер Кирилл Серебренников.

О цели визита Серебренников не сообщает. Однако недавно он обратился с просьбой к своим подписчикам устроить ему экскурсию по столице Урала, сообщает E1. Фото с режиссером опубликовал Иван Коляда, принявший участия в съемках фильма «Петровы в гриппе». Напомним, режиссер из США Олвиер Стоун посетил Белоярскую атомную электростанцию. Как сообщил сам кинодел, он работает над фильмом об атомной энергетике. Оливер Стоун рассказал о причинах посещения Белоярской АЭС

Related news: Оливер Стоун рассказал о причинах посещения Белоярской АЭС

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter