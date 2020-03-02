Новый министр культуры РФ пообещала грант театру Коляды

2 марта Ольга Любимова посетила Екатеринбург с рабочим визитом. Вопрос о поддержке театра она обсудила с вице-губернатором Павлом Крековым. По словам министра, «Коляда-Театр» получит грант от правительства Свердловской области.

Ранее Николай Коляда просил свердловского губернатора о помощи из-за нехватки средств. После этого Коляда был приглашён на обсуждение этого вопроса с Павлом Крековым, после чего Коляде была обещана поддержка.