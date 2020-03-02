Новый министр культуры РФ пообещала грант театру Коляды

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Министр культуры РФ Ольга Любимова высказалась в поддержку «Коляда-Театра», пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
2 марта Ольга Любимова посетила Екатеринбург с рабочим визитом. Вопрос о поддержке театра она обсудила с вице-губернатором Павлом Крековым. По словам министра, «Коляда-Театр» получит грант от правительства Свердловской области.
Любимова отметила, что деятельность театра высоко ценится зрителями по все стране.
Ранее Николай Коляда просил свердловского губернатора о помощи из-за нехватки средств. После этого Коляда был приглашён на обсуждение этого вопроса с Павлом Крековым, после чего Коляде была обещана поддержка.
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