Строители Урала требуют извинений у замглавы ФАС за слова «прикормленные застройщики»

Поводом для конфликта стала фраза Волкова о «прикормленных застройщиках». Волков выступал на пресс-конференции и рассказал о жалобах строительного сектора. Он заявил, что девелоперы будут обращаться в ФАС с жалобами, поскольку старый состав чиновников в мэрии Екатеринбурга их «прикормил». По его мнению, с новыми чиновниками не все предприниматели могут найти общий язык, поэтому будут жаловаться в ФАС.