Строители Урала требуют извинений у замглавы ФАС за слова «прикормленные застройщики»
Сегодня, 19:23ОбществоФото: pxhere.com
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Президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников потребовал извинений у замруководителя управления ФАС по Свердловской области Сергея Волкова, пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Поводом для конфликта стала фраза Волкова о «прикормленных застройщиках». Волков выступал на пресс-конференции и рассказал о жалобах строительного сектора. Он заявил, что девелоперы будут обращаться в ФАС с жалобами, поскольку старый состав чиновников в мэрии Екатеринбурга их «прикормил». По его мнению, с новыми чиновниками не все предприниматели могут найти общий язык, поэтому будут жаловаться в ФАС.
Вячеслав Трапезников заявил, что выражение «прикормленный застройщик» содержит в себе негативную оценку деятельности предпринимателей. Президент Ассоциации строителей Урала призвал Волкова извиниться публично и больше не использовать подобных выражений.
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