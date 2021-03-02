Модель из Верхней Салды выступила в Милане на показе Dolce&Gabbana

Из-за пандемии не было общего кастинга, моделей предварительно отбирали по фото и приглашали в офис компании. Кастинг проходил в два этапа. В первый раз девушка просто сделала пару фото и посмотрела мое портфолио. После этого меня уже пригласили на кастинг, на котором присутствовал Доменико Дольче,делится Александра.