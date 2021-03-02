Ситуация вокруг центра Тетюхина и ДТП без сознания. Итоги дня в Свердловской области

Сотрудники госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле обратились с письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В 2019 году он дал свердловскому правительству поручение обеспечить медицинское учреждение госзаказами, но, по мнению медиков, этого не произошло. По информации представителей госпиталя, региональные квоты не были получены ни в 2020 ни в 2021 году. Сотрудники медучреждения написали коллективное письмо главе региона с критикой свердловского Минздрава и просьбой разобраться в ситуации. Департамент информационной политики сообщил, что правительством оказывались меры поддержки в виде квот вплоть до 2019 года, когда из-за изменений финансирование высокотехнологичной помощи перешло на федеральный уровень. В ДИПе подчеркнули, что несмотря на то, что центр Тетюхина является частным, медицинскому учреждению оплачивается прием пациентов по ОМС. В 2020 году, по информации свердловского Минздрава, госпиталю было выделено 1,1 тысячи квот на эндопротезирование, а в 2021 году этот вопрос будет рассмотрен в марте.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, ректор УРГэУ Яков Силин и полиция Екатеринбурга намерены разобраться ситуации, в которой оказался заперт в квартире 95-летний профессор. Уполномоченная по правам человека в регионе заявила, что 2 марта планируется попасть в квартиру и накормить его. Одним из вариантов решения сложившейся ситуации предлагается транспортировка дедушки в пансионат. Ранее пожилого мужчину запер 70-летний сын и уехал. Ветеран тыла и профессор СИНХа оказался заперт без еды и помощи.
Уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя компании «Мотив» Алексея Артемасова. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов. По данному факту в офисе компании в Екатеринбурге прошли обыски. По информации источника, такие же мероприятия были проведены и в квартирах некоторых сотрудников компании. По части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Мужчина потерял сознание и устроил массовое ДТП в Екатеринбурге. По словам очевидцев, у водителя Mitsubishi Pajero понизился сахар в крови. Из-за этого транспортное средство потеряло управление и выехало на «встречку», где произошло столкновение с Daewoo Nexia. Затем «Паджеро» врезался в дверь припаркованного у магазина автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель «Нексии». Его госпитализировали в ГБ № 23 столицы Урала с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Управлявший Mitsubishi мужчина отказался отправляться в больницу.