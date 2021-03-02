Ситуация вокруг центра Тетюхина и ДТП без сознания. Итоги дня в Свердловской области

Сотрудники госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле обратились с письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В 2019 году он дал свердловскому правительству поручение обеспечить медицинское учреждение госзаказами, но, по мнению медиков, этого не произошло. По информации представителей госпиталя, региональные квоты не были получены ни в 2020 ни в 2021 году. Сотрудники медучреждения написали коллективное письмо главе региона с критикой свердловского Минздрава и просьбой разобраться в ситуации. Департамент информационной политики сообщил, что правительством оказывались меры поддержки в виде квот вплоть до 2019 года, когда из-за изменений финансирование высокотехнологичной помощи перешло на федеральный уровень. В ДИПе подчеркнули, что несмотря на то, что центр Тетюхина является частным, медицинскому учреждению оплачивается прием пациентов по ОМС. В 2020 году, по информации свердловского Минздрава, госпиталю было выделено 1,1 тысячи квот на эндопротезирование, а в 2021 году этот вопрос будет рассмотрен в марте.