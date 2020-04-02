Екатеринбурженку оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию фейка о коронавирусе
Вчера, 22:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу за распространение фейков о закрытии города из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, женщина в соцсети разместила пост о закрытии границ столицы Урала для всех, у кого нет екатеринбургской прописки. Разыскать женщину смогли силами полицейских и сотрудников ФСБ, она признала вину.
Напомним, что в Нижнем Тагиле врач Демидовской больницы написал заявление на администратора группы «ЧП Нижний Тагил». Поводом стал пост, размещенный в группе, о нехватке в медучреждении масок.
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