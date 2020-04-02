Екатеринбурженку оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию фейка о коронавирусе

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, женщина в соцсети разместила пост о закрытии границ столицы Урала для всех, у кого нет екатеринбургской прописки. Разыскать женщину смогли силами полицейских и сотрудников ФСБ, она признала вину.