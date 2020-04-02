«Коммерсантъ»: россиян ждет еще одна нерабочая неделя

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Президент России Владимир Путин во время дистанционного совещания с членами правительства положительно оценил меры, принимаемые во время нерабочей недели, пишет «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
По данным корреспондента издания, следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей в целях сдерживания распространения коронавируса. На какой именно срок будут продлены ограничительные меры — не сообщается.
Напомним, накануне стало известно, что свердловское правительство также рассматривает вопрос о продлении режима самоизоляции еще на неделю. В настоящий момент свердловчанам разрешено выходить из дома на работу, до ближайших магазина и аптеки, а также для выгула собак.
Карта распространения коронавируса в России
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