«Коммерсантъ»: россиян ждет еще одна нерабочая неделя

По данным корреспондента издания, следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей в целях сдерживания распространения коронавируса. На какой именно срок будут продлены ограничительные меры — не сообщается.

Напомним, накануне стало известно, что свердловское правительство также рассматривает вопрос о продлении режима самоизоляции еще на неделю. В настоящий момент свердловчанам разрешено выходить из дома на работу, до ближайших магазина и аптеки, а также для выгула собак.