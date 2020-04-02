В Нижнем Тагиле улицы начали мыть с дезинфицирующими средствами
В период пандемии дорожные предприятия Нижнего Тагила начали мыть улицы с дезинфицирующими средствами, сообщает «Телекон».
До вчерашнего дня это была обычная вода. С сегодняшнего дня нам поступили средства дезинфицирующие. Будем добавлять в воду, мешать и обрабатывать поверхности для нераспространения вирусных инфекций,рассказал директор ООО «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов.
Он отметил, что все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. На смену выводится ограниченное число рабочих. УБТ проводит уборку улиц на Вагонке.
Остальные районы находятся в ведении «Тагилдорстроя». Убираются остатки противогололедных тротуаров, очищаются дороги, обочины, тротуары. Кроме того, начался карточный ремонт дорог. Сейчас техника работает у музея.
Входим в режим сезона летних работ. Сейчас стали собирать листву опавшую с газонов. Наводим порядок в центральной части, потом будем переходить на периферию,сказал Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой».