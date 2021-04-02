О проблемах ЖКХ и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через Госуслуги

О проблемах ЖКХ и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через Госуслуги
Сегодня, 14:14ОбществоФото: Евгения Гаева
Теперь о проблемах транспорта, ЖКХ, благоустройства и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через интернет-сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Платформа заработала 1 апреля и уже приняла 5 сообщений от тагильчан.

С 1 апреля в Нижнем Тагиле запущена в работу цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которая отслеживает работу с обращениями граждан и позволяет оперативно решать различные вопросы, касающиеся городского хозяйства.

За первый день работы от тагильчан на нее поступило пять обращений. Как отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, их тематика затрагивает вопросы уборки дворов, работы учреждений образования и отлова безнадзорных животных.

В системе есть специальные подкатегории, так называемые фаст-треки, по которым обращения рассматривают по ускоренной схеме. В строке выбора при заполнении формы они обозначаются значком в виде часов. К разряду наиболее приоритетных относятся вопросы благоустройства, вывоза ТКО, медицинского и социального обслуживания. Ответ дается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также приходит на электронную почту, привязанную к профилю пользователя, рассказала управляющий делами администрации города Мария Ивушкина.

Обращения рассматриваются в течение 10 дней, остальные в установленные законодательством сроки — в течение 30 дней.

Также через сервис можно отследить статус обработки обращения.

Отправить обращение по беспокоящим вопросам тагильчане могут через сайт Госуслуги или мобильное приложение «Госуслуги. ПОС».

Быстрый доступ к сервису предусмотрен и на официальном сайте Нижнего Тагила.

В администрации подчеркнули: чтобы избежать дублирования сходных по функционалу ресурсов, подача обращений в раздел «Городской контроль. Сообщи о проблеме» остановлена. Все сообщения, поступившие на него до 1 апреля, будут рассмотрены. Ответы направлены заявителям в установленные сроки.

Напомним, что у тагильчан, помимо перечисленных сервисов, остается возможность обратиться в администрацию города через интернет-приемную или направить письмо через отдел по работе с обращениями граждан и организаций.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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