О проблемах ЖКХ и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через Госуслуги

С 1 апреля в Нижнем Тагиле запущена в работу цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которая отслеживает работу с обращениями граждан и позволяет оперативно решать различные вопросы, касающиеся городского хозяйства.
За первый день работы от тагильчан на нее поступило пять обращений. Как отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, их тематика затрагивает вопросы уборки дворов, работы учреждений образования и отлова безнадзорных животных.
В системе есть специальные подкатегории, так называемые фаст-треки, по которым обращения рассматривают по ускоренной схеме. В строке выбора при заполнении формы они обозначаются значком в виде часов. К разряду наиболее приоритетных относятся вопросы благоустройства, вывоза ТКО, медицинского и социального обслуживания. Ответ дается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также приходит на электронную почту, привязанную к профилю пользователя, рассказала управляющий делами администрации города Мария Ивушкина.
Обращения рассматриваются в течение 10 дней, остальные в установленные законодательством сроки — в течение 30 дней.
Также через сервис можно отследить статус обработки обращения.
Отправить обращение по беспокоящим вопросам тагильчане могут через сайт Госуслуги или мобильное приложение «Госуслуги. ПОС».
Быстрый доступ к сервису предусмотрен и на официальном сайте Нижнего Тагила.
В администрации подчеркнули: чтобы избежать дублирования сходных по функционалу ресурсов, подача обращений в раздел «Городской контроль. Сообщи о проблеме» остановлена. Все сообщения, поступившие на него до 1 апреля, будут рассмотрены. Ответы направлены заявителям в установленные сроки.
Напомним, что у тагильчан, помимо перечисленных сервисов, остается возможность обратиться в администрацию города через интернет-приемную или направить письмо через отдел по работе с обращениями граждан и организаций.