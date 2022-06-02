Екатеринбургскому СМИ грозит штраф до 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

При этом в самом издании утверждают, что в посте, за который грозит наказание, не было ни критики, ни авторской подачи, а исключительно изложение факта. Не было в нем, по словам представителей издания, ни слова о спецоперации или вооруженных силах. При этом к материалы прикреплялись фото с заблюренными стикерами с использованием буквы Z.
При этом в рапортах полицейских и в протоколе в качестве единственного доказательства вины ООО «ТехноТорг» приведён пост из аккаунта Минобороны в заблокированной на территории РФ соцсети Instagram (пост, в котором просто указана буква Z и надпись Za победу). Никаких экспертиз в деле нет, как нет и никакого объяснения, чем новость могла дискредитировать использование российской армии, рассказали TagilCity.ru в издании.
В редакции утверждают, что дело является одним из первых в России, когда учредителя СМИ преследуют за публикацию, размещенную в социальных сетях, а не на сайте.
Напомним, в Нижнем Тагиле уже заведено три подобных дела по статье за дискредитацию ВС РФ. Художница Алиса Горшенина получила штраф в размере 35 тысяч рублей, еще один тагильчанин также был оштрафован. Третье дело в отношении бывшего главного редактора ИА «Новый город» Алексея Хлопотова будет рассмотрено в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила.