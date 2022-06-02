Екатеринбургскому СМИ грозит штраф до 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Екатеринбургскому СМИ грозит штраф до 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Екатеринбургскому СМИ грозит штраф до 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 09:57ОбществоФото: 1MI
В дискредитации вооруженных сил РФ обвиняется ООО «ТехноТорг», которому подконтрольно СМИ Екатеринбурга «Вечерние ведомости». Причиной стал пост в Telegram-канале издания.

При этом в самом издании утверждают, что в посте, за который грозит наказание, не было ни критики, ни авторской подачи, а исключительно изложение факта. Не было в нем, по словам представителей издания, ни слова о спецоперации или вооруженных силах. При этом к материалы прикреплялись фото с заблюренными стикерами с использованием буквы Z.

При этом в рапортах полицейских и в протоколе в качестве единственного доказательства вины ООО «ТехноТорг» приведён пост из аккаунта Минобороны в заблокированной на территории РФ соцсети Instagram (пост, в котором просто указана буква Z и надпись Za победу). Никаких экспертиз в деле нет, как нет и никакого объяснения, чем новость могла дискредитировать использование российской армии, рассказали TagilCity.ru в издании.

В редакции утверждают, что дело является одним из первых в России, когда учредителя СМИ преследуют за публикацию, размещенную в социальных сетях, а не на сайте.

Напомним, в Нижнем Тагиле уже заведено три подобных дела по статье за дискредитацию ВС РФ. Художница Алиса Горшенина получила штраф в размере 35 тысяч рублей, еще один тагильчанин также был оштрафован. Третье дело в отношении бывшего главного редактора ИА «Новый город» Алексея Хлопотова будет рассмотрено в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила.

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