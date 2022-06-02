Екатеринбургскому СМИ грозит штраф до 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

При этом в самом издании утверждают, что в посте, за который грозит наказание, не было ни критики, ни авторской подачи, а исключительно изложение факта. Не было в нем, по словам представителей издания, ни слова о спецоперации или вооруженных силах. При этом к материалы прикреплялись фото с заблюренными стикерами с использованием буквы Z.