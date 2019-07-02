В Екатеринбурге полиция разыскивает «черных брокеров»

Полиция Екатеринбурга разыскивает лжеброкеров, обманувших более 20 свердловчан под предлогом заработка на Форексе, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
По версии правоохранительных органов, ООО «Центр аналитики и финансовых технологий», располагавшийся в столице Урала на улице Радищева, 33 и в БЦ «Онегин», привлекал инвестиции населения под предлогом получения прибыли путем торгов на Форексе. Некоторых из клиентов заманивали в офис под видом трудоустройства, но вместо этого предлагали делать вложения.
Позже клиентам говорили, что для них созданы личные кабинеты на сайтах Forex Optimum Group и Teletrade-Dj, деньги вложены, однако неудачно. Фактически же все денежные средства похищались.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц». В правоохранительные органы обратились не менее 20 потерпевших, отдавших организации от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей.