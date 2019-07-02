В Екатеринбурге полиция разыскивает «черных брокеров»

По версии правоохранительных органов, ООО «Центр аналитики и финансовых технологий», располагавшийся в столице Урала на улице Радищева, 33 и в БЦ «Онегин», привлекал инвестиции населения под предлогом получения прибыли путем торгов на Форексе. Некоторых из клиентов заманивали в офис под видом трудоустройства, но вместо этого предлагали делать вложения.

Позже клиентам говорили, что для них созданы личные кабинеты на сайтах Forex Optimum Group и Teletrade-Dj, деньги вложены, однако неудачно. Фактически же все денежные средства похищались.