Отбывающий наказание мошенник смог обмануть екатеринбуржцев на 485 тысяч рублей

Установлено, что Колосов, отбывая наказание, совершал звонки на телефонные номера жителей Екатеринбурга. Он представлялся сотрудником полиции, коллегой по работе или знакомым и сообщал, что попал в беду. Для того, чтобы спасти его от уголовного преследования, потерпевшим якобы нужно передать денежные средства доверенному лицу.

В январе 2018 года Колосов позвонил незнакомой женщине, представился другом, изменив голос, и попросил о помощи. Затем он произвел звонок еще раз, вновь изменив голос, и представился сотрудником полиции. Он подтвердил информацию от «знакомого» и сказал, что тот совершил уголовное преступление — сильно избил человека. Для того, чтобы «замять» дело, женщине нужно найти деньги.

Затем мужчина сообщил ей место и время передачи денег. Наличность была передана водителю такси, который затем осуществил денежный перевод на карту мошенника. Аналогичным образом Колосов обманул шесть человек, причинив им материальный ущерб на общую сумму в 485 тысяч рублей.