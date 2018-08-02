Лжесоцработники могут обманывать пенсионеров Асбеста

Группа неизвестных людей появилась в Асбесте. Под видом работников социальной службы они проводят беседы с пенсионерами. Начинают свое общение с социально значимых тем.

Мы с соседкой сидели во дворе дома, к нам подошли двое молодых людей, оба были одеты в костюм. Вместе с ними была женщина, в руках она держала папку. Один из молодых людей нам начал рассказывать о льготах, которыми мы должны пользоваться, а также о том, что за капитальный ремонт можно не платить после 70 лет, рассказала пенсионерка, проживающая в Асбесте.

Один из жителей на камеру телефона снимал неизвестных, которые под видом работников социальной службы общались с пенсионерами. Рядом стоящий мужчина пытался запретить снимать происходящее.

А смысл снимать? Зачем? Ведь как-то неприятно. Человека, который проводит беседу с пенсионерами, тоже снимать не надо – он против. Вы не имеете права снимать, высказывали человеку с камерой.

Со слов местных жителей, эти же люди ходят по квартирам, где проживают пенсионеры, и продают им массажные аппараты бытового назначения.

После того, как неизвестные проводят свою беседу, они начинают обход квартир. Заходят только в те квартиры, в которых проживают пенсионеры. В моем доме пожилая женщина купила у них какой-то массажный прибор, рассказывает местная жительница Полина.

После беседы с пенсионеркой неизвестные убедили ее приобрести массажный аппарат бытового назначения.

30 июля неизвестные пришли ко мне, и я впустила их в квартиру. Они задавали вопросы касаемо моего здоровья. После этого они мне показали массажный аппарат и начали рассказывать о том, что он снимает физическое напряжение, усталость и способствует общему улучшению состояния организма, поделилась пенсионерка.

Пенсионерка приобрела массажный аппарат бытового назначения стоимостью 14 100 рублей.

Я даже и не поняла, как согласилась на покупку данного массажного аппарата. Они так слаженно рассказывали, прям чудо, а не аппарат. После чего выписали гарантийный талон. За данный массажный аппарат я заплатила неизвестным 14 100 рублей. Через несколько дней я очень расстроилась, так как работу прибора не почувствовала на себе. Я понимаю, что меня просто обманули, и продали мне бесполезный товар, пожаловалась женщина.

В полиции города Асбест пояснили, что уже зарегистрировано несколько заявлений от жителей города о неизвестных, которые проводят беседы с пенсионерами.

Да, действительно, за последние дни в полицию уже обратилось несколько человек, которые рассказывают об одних и тех же людях, которые проводят какие-то беседы с пенсионерами, пояснили в полиции.

Полиция рекомендует пожилым горожанам ничего не покупать и не подписывать никаких документов без обсуждения с родными или упоминаемыми организациями.