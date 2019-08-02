Екатеринбурженка отсудила у издательства 200 тысяч рублей за мемуары своего отца
Сегодня, 15:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» опубликовало книгу, проигнорировав права наследницы автора на печать, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2011 году издательство предложило екатеринбурженке опубликовать мемуары ее покойного отца. Женщина направила в издательство письмо с информацией об авторе и уточнила насчет лицензионного договора. Однако в ответ она получила документ, согласно которому права на книгу переходили издательству, девушка не согласилась на такие условия.
В 2015 году она увидела книгу на прилавке магазина и обратилась в суд с требованием возместить ей 5 млн рублей. Суд постановил выплатить ей 200 тысяч рублей. Сумма не устроила обе стороны, но облсуд оставил предыдущее решение без изменений.
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