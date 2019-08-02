Екатеринбурженка отсудила у издательства 200 тысяч рублей за мемуары своего отца

В 2011 году издательство предложило екатеринбурженке опубликовать мемуары ее покойного отца. Женщина направила в издательство письмо с информацией об авторе и уточнила насчет лицензионного договора. Однако в ответ она получила документ, согласно которому права на книгу переходили издательству, девушка не согласилась на такие условия.