От салюта и приглашения поп-звёзд на День города отказались власти Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга не стали приглашать на День города поп-певцов. Кроме того, 14 августа 2021 года не будет вечернего салюта.

На «Четвёртом канале» в честь праздника будет проведён телемарафон с трансляциями главных событий мероприятия, сообщил во время брифинга начальник управления культуры Илья Марков. По словам Маркова, в 2021 году телемарафон будет похож на то, что было в 2020 году, пишет Ура.ру. Будет установлена большая телестудия. Администрация города будет говорить с крыши, но иногда также будут включать эфир из Екатеринбурга, к примеру, с площади 1905 года, где монтируется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». На какой из городских крыш будет организована телетрансляция, Марков не уточнил. Напомним, празднование Дня строителя в Екатеринбурге, которое должно было состояться 7 августа 2021 года, было отменено в связи с коронавирусом. Из-за коронавируса отменён День строителя в Екатеринбурге

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