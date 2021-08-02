От салюта и приглашения поп-звёзд на День города отказались власти Екатеринбурга

От салюта и приглашения поп-звёзд на День города отказались власти Екатеринбурга
От салюта и приглашения поп-звёзд на День города отказались власти Екатеринбурга
Сегодня, 15:54ОбществоФото: 1МI
Власти Екатеринбурга не стали приглашать на День города поп-певцов. Кроме того, 14 августа 2021 года не будет вечернего салюта.

На «Четвёртом канале» в честь праздника будет проведён телемарафон с трансляциями главных событий мероприятия, сообщил во время брифинга начальник управления культуры Илья Марков.

По словам Маркова, в 2021 году телемарафон будет похож на то, что было в 2020 году, пишет Ура.ру.

Будет установлена большая телестудия. Администрация города будет говорить с крыши, но иногда также будут включать эфир из Екатеринбурга, к примеру, с площади 1905 года, где монтируется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера».

На какой из городских крыш будет организована телетрансляция, Марков не уточнил.

Напомним, празднование Дня строителя в Екатеринбурге, которое должно было состояться 7 августа 2021 года, было отменено в связи с коронавирусом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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