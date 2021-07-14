Массовые мероприятия с более чем 500 участниками ограничены в Свердловской области

Учтя показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля, в свердловском Роспотребнадзоре запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек.
Согласно коэффициенту распространения инфекции (1,24), темп прироста заболеваемости за неделю составил 31,2%. В связи с этим, главный санитарный врач решил, что в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек.
В ведомстве пояснили, что решения о массовых мероприятиях принимают руководители регионов, учитывая предложения главных санитарных врачей.
Напомним, накануне, 13 июля в России уже в третий раз за месяц был побит суточный рекорд смертности от коронавируса. А 12 июля новый рекорд по заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован в Свердловской области.