Вновь побит суточный рекорд смертности от COVID-19 в России

Вновь побит суточный рекорд смертности от COVID-19 в России
Вновь побит суточный рекорд смертности от COVID-19 в России
Сегодня, 13:58Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В России 13 июля в третий раз за месяц побит суточный рекорд смертности от коронавируса. За прошедшие сутки скончались еще 780 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В период с 12 по 13 июля в России зарегистрировали 780 летальных случаев, выявлено еще 24 702 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За сутки смертность среди пациентов с COVID-19 выросла почти на 10% (накануне было зарегистрировано 710 летальных исходов).

В общей сложности с начала пандемии в стране умерли 144 492 человека.

Общее число заразившихся в России достигло 5 833 175. Выписаны по выздоровелению 5 236 214 пациентов, из них 19 566 человек — за минувшие сутки.

Напомним, 12 июля новый рекорд по заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован в Свердловской области. Жертвами инфекции стали 4 027 свердловчан.

Сюжеты:
Коронавирус
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