Вновь побит суточный рекорд смертности от COVID-19 в России

В период с 12 по 13 июля в России зарегистрировали 780 летальных случаев, выявлено еще 24 702 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За сутки смертность среди пациентов с COVID-19 выросла почти на 10% (накануне было зарегистрировано 710 летальных исходов).
В общей сложности с начала пандемии в стране умерли 144 492 человека.
Общее число заразившихся в России достигло 5 833 175. Выписаны по выздоровелению 5 236 214 пациентов, из них 19 566 человек — за минувшие сутки.
Напомним, 12 июля новый рекорд по заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован в Свердловской области. Жертвами инфекции стали 4 027 свердловчан.