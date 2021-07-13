Вновь побит суточный рекорд смертности от COVID-19 в России

В России 13 июля в третий раз за месяц побит суточный рекорд смертности от коронавируса. За прошедшие сутки скончались еще 780 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В период с 12 по 13 июля в России зарегистрировали 780 летальных случаев, выявлено еще 24 702 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. За сутки смертность среди пациентов с COVID-19 выросла почти на 10% (накануне было зарегистрировано 710 летальных исходов). В общей сложности с начала пандемии в стране умерли 144 492 человека. Общее число заразившихся в России достигло 5 833 175. Выписаны по выздоровелению 5 236 214 пациентов, из них 19 566 человек — за минувшие сутки. Напомним, 12 июля новый рекорд по заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован в Свердловской области. Жертвами инфекции стали 4 027 свердловчан. Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Свердловской области

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