Врачи заявили о частой заболеваемости COVID-19 среди молодых уральцев

О том, что молодые люди стали чаще заражаться COVID-19 сообщил врач-реаниматолог одного из ковидных госпиталей Екатеринбурга. Он отметил, что пациенты, чей возраст от 30 до 40 лет составляют порядка 10% от общего числа пациентов, которые находятся в реанимации.

Пока граждане уверены, что COVID-19 сильнее отражается на здоровье пожилых людей, число зараженных среди молодежи постоянно растет. Молодые уральцы, которые оказались на больничной койке из-за коронавируса, поделились своими впечатлениями. Они рассказали о персонале и условиях. Я лежала в госпитале военных ветеранов, поступила в среднетяжелом состоянии с подтвержденным ковидом, Мне было очень тяжело. До больницы меня довез мой знакомый, потому что скорую нужно было ждать часами. Оформили меня часа за три, но это нормальное время, потому что там было очень много людей. Взяли кровь, сделали КТ. В час ночи положили. Персонал адекватен. Из палат выходить запрещали, но все удобства у нас были и так,рассказывает пиар-директор Tele-Club Ксения Табашникова изданию Е1.RU. Однако не всем так повезло. 23-летняя Дарья рассказала о том, что в больницу она попала с 2-летним сыном. За 4 дня им не делали уколы, не давали таблеток. Работу персонала ОКБ №1 она оценила, как отвратительную. Напомним, врачи Екатеринбурга рассказали о том, что заболеваемость коронавирусом среди детей в Свердловской области также увеличилась. Об уровне заболеваемости COVID-19 среди детей рассказал врач в Екатеринбурге

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