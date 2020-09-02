Екатеринбурженка обвинила «Мистера Вселенная» в попытке изнасилования

Екатеринбурженка обвинила «Мистера Вселенная» в попытке изнасилования

Сегодня, 20:30ОбществоPhoto: страница Эдуарда Кривенко в Instagram
В Екатеринбурге из-за обвинений в попытке изнасилования задержали трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная», мастера спорта по рукопашному бою и акробатике Эдуарда Кривенко, сообщает Znak.

По информации издания, Кривенко был задержан в отеле Novotel. Правоохранителей попросила вызвать супруга DJ Papakley, которая ранее договорилось о встрече с мужчиной. Девушка заявила, что он попытался ее изнасиловать. Источник издания рассказал, что Эдуард Кривенко прилетел к девушке в Екатеринбург— раньше они состояли в романтических отношениях. Сама заявительница пояснила, что хотела встретиться с бывшим возлюбленным с целью вернуть фотографии сексуального характера, хранящиеся в его телефоне. Она рассказала, что как только пришла к Кривенко, он схватил ее и бросил на кровать, «хотя они заранее договаривались, что секса не будет».

Однако мужчина отрицает слова бывшей подруги, он пояснил, что был настроен на романтическую встречу. Также источник издания сообщил, что в данный момент «Мистер Вселенная» находится на свободе, никаких обвинений в его адрес не выдвинуто, процессуальное решение будет приниматься по итогам доследственной проверки.

Напомним, жительницы Верхней Пышмы обвинили 48-летнего мужчину с ДЦП в домогательствах. По словам пострадавших, мужчина поджидал, затем забегал за ними в подъезд и пытался совершить насильственные действия. В обоих случаях пострадавшим удалось избежать насилия. В одном из случаев мужчину скрутили двое очевидцев и вызвали наряд полиции.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
изнасилованиеЕкатеринбургмистер вселеннаяЭдуард Кривенко
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы