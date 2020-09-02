Екатеринбурженка обвинила «Мистера Вселенная» в попытке изнасилования

По информации издания, Кривенко был задержан в отеле Novotel. Правоохранителей попросила вызвать супруга DJ Papakley, которая ранее договорилось о встрече с мужчиной. Девушка заявила, что он попытался ее изнасиловать. Источник издания рассказал, что Эдуард Кривенко прилетел к девушке в Екатеринбург— раньше они состояли в романтических отношениях. Сама заявительница пояснила, что хотела встретиться с бывшим возлюбленным с целью вернуть фотографии сексуального характера, хранящиеся в его телефоне. Она рассказала, что как только пришла к Кривенко, он схватил ее и бросил на кровать, «хотя они заранее договаривались, что секса не будет».