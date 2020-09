Екатеринбурженка обвинила «Мистера Вселенная» в попытке изнасилования

В Екатеринбурге из-за обвинений в попытке изнасилования задержали трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная», мастера спорта по рукопашному бою и акробатике Эдуарда Кривенко, сообщает Znak.

По информации издания, Кривенко был задержан в отеле Novotel. Правоохранителей попросила вызвать супруга DJ Papakley, которая ранее договорилось о встрече с мужчиной. Девушка заявила, что он попытался ее изнасиловать. Источник издания рассказал, что Эдуард Кривенко прилетел к девушке в Екатеринбург— раньше они состояли в романтических отношениях. Сама заявительница пояснила, что хотела встретиться с бывшим возлюбленным с целью вернуть фотографии сексуального характера, хранящиеся в его телефоне. Она рассказала, что как только пришла к Кривенко, он схватил ее и бросил на кровать, «хотя они заранее договаривались, что секса не будет». Однако мужчина отрицает слова бывшей подруги, он пояснил, что был настроен на романтическую встречу. Также источник издания сообщил, что в данный момент «Мистер Вселенная» находится на свободе, никаких обвинений в его адрес не выдвинуто, процессуальное решение будет приниматься по итогам доследственной проверки. Напомним, жительницы Верхней Пышмы обвинили 48-летнего мужчину с ДЦП в домогательствах. По словам пострадавших, мужчина поджидал, затем забегал за ними в подъезд и пытался совершить насильственные действия. В обоих случаях пострадавшим удалось избежать насилия. В одном из случаев мужчину скрутили двое очевидцев и вызвали наряд полиции.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter