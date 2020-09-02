Коллекторский беспредел и ЧП в школе: итоги дня в Свердловской области

Коллекторский беспредел и ЧП в школе: итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:31ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Рассказываем о главных событиях Свердловской области 2 сентября.

Дошкольные учреждения Нижнего Тагила возобновляют работу в докоронавирусном режиме. Ранее садики работали с заполняемостью 50%. Учреждения с полной заполняемостью откроют с 9 сентября. Но просто так привести ребенка в садик нельзя. Родителям нужно получить в детском саду направления на анализы. После их сдачи необходимо дождаться звонка медработника, который осмотрит ребенка и даст заключение о возможности посещения учреждения.

3 сентября в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки до -1 градуса. На следующий день, 4 сентября, похолодает до -2.

Сегодня в одной из школ Екатеринбурга из окна выпал первоклассник с ОВЗ. По предварительным данным, ребенок выпал из окна после урока музыки, когда учитель отвлеклась, чтобы выстроить учащихся в колонну. Мальчика госпитализировали, чтобы обследовать его. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Жительнице Екатеринбурга коллекторы грозят забрать ребенка, а также угрожают ее родственникам. Девушка взяла займ на 14 тысяч рублей для оплаты съёмной квартиры. На следующий день начали звонить коллекторы, с вопросом, когда она вернет займ, хотя, по договору, деньги нужно вернуть в течение 21 дня. Также с первого дня начала расти сумма долга, теперь девушка должна не 14, а 25 тысяч рублей. По словам екатеринбурженки, вернуть деньги у нее нет возможности, но и терпеть угрозы она не может, в полицию она не обращалась.

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