Свердловчанину выписали штраф за плакат на машине в поддержку хабаровчан

По словам Улитина, наклеить плакат и приехать с ним в центр города его побудили слова выступающего телеведущего Владимира Соловьева, который назвал протестующих хабаровчан «поганью», а жителей Екатеринбурга, которые протестовали против строительства храма в сквере в 2019 году — бесами. Но суд не учел его доводы.