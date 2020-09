Свердловчанину выписали штраф за плакат на машине в поддержку хабаровчан

Жителю Екатеринбурга назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за плакат на машине в поддержку хабаровчан, сообщает Znak.com.

Уральскому активисту Николаю Улитину судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначен штраф за «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования» (ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Это минимальное наказание по данной статье. Защита подсудимого настаивала на том, что он не нарушал порядка проведения публичных акций и не выступал против власти. По словам Улитина, наклеить плакат и приехать с ним в центр города его побудили слова выступающего телеведущего Владимира Соловьева, который назвал протестующих хабаровчан «поганью», а жителей Екатеринбурга, которые протестовали против строительства храма в сквере в 2019 году — бесами. Но суд не учел его доводы. Улитин был задержан 1 августа, он разместил на своем микроавтобусе плакат «Екатеринбуржцы — не бесы, Хабаровчане — не погань. Хабаровску — респект с Урала». На автомобиле он приехал в центр Екатеринбурга, на площадь 1905 года. Полицейские приняли микроавтобус с плакатом на нем рекламной конструкцией, а самого Улитина протестующим. Он был доставлен в отдел полиции № 9, где на него завели дело об административном правонарушении. Напомним, что жительнице Екатеринбурга назначен штраф в размере 20 тысяч рублей за призыв к организации митинга в поддержку хабаровчан в TikTok. Суд Екатеринбурга вынес штраф за призыв в ТikTok к митингу в поддержку хабаровчан

