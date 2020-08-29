Екатеринбурженке грозит штраф до 300 тысяч рублей за видео в TikTok

Она была связана с поддержкой жителей Хабаровска. За это видео на нее был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).