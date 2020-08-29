Екатеринбурженке грозит штраф до 300 тысяч рублей за видео в TikTok

Екатеринбурженке грозит штраф до 300 тысяч рублей за видео в TikTok

Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В своем TikTok екатеринбурженка Кристина Альтушер обсуждала план сбора жителей на новую акцию протеста у Театра драмы, пишет «Уральский меридиан».

Она была связана с поддержкой жителей Хабаровска. За это видео на нее был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов, либо арест на 20 суток.

Протесты уже неоднократно проходили в Екатеринбурге. Некоторые протесты сопровождались задержанием граждан сотрудниками правоохранительных органов.

На улицах города появилось граффити с изображением популярного мема в поддержку жителей Хабаровска.

Сюжеты:
Екатеринбург
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