Участника уральского пикета в поддержку Хабаровска оштрафовали за отсутствие маски

Житель Свердловской области Денис Гауэрт приговорен к штрафу в одну тысячу рублей за то, что не надел медицинскую маску на пикете в поддержку хабаровчан, сообщает юрист Роман Качанов на своей странице в Facebook.

Суд Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга признал Гауэрта виновным в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч.1 ст. КоАП). По словам Качанова, его подзащитный не надел маску, та как руководствовался законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В этом документе установлено, что участники публичных мероприятий не вправе скрывать лицо масками, балаклавами и другими способами. Однако суд признал, что медицинская маска не является средством, которое специально предназначено для затруднения установления личности и вынес обвинительное решение. Денис Гауэрт был задержан задержали 1 августа на пикете в поддержку Хабаровска и арестован на пять суток. Напомним, что жителю Екатеринбурга активисту Николаю Улитину также был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей за плакат на машине в поддержку хабаровчан.

