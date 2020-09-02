Участника уральского пикета в поддержку Хабаровска оштрафовали за отсутствие маски

Участника уральского пикета в поддержку Хабаровска оштрафовали за отсутствие маски

Сегодня, 12:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Свердловской области Денис Гауэрт приговорен к штрафу в одну тысячу рублей за то, что не надел медицинскую маску на пикете в поддержку хабаровчан, сообщает юрист Роман Качанов на своей странице в Facebook.

Суд Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга признал Гауэрта виновным в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч.1 ст. КоАП).

По словам Качанова, его подзащитный не надел маску, та как руководствовался законом № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В этом документе установлено, что участники публичных мероприятий не вправе скрывать лицо масками, балаклавами и другими способами.

Однако суд признал, что медицинская маска не является средством, которое специально предназначено для затруднения установления личности и вынес обвинительное решение.

Денис Гауэрт был задержан задержали 1 августа на пикете в поддержку Хабаровска и арестован на пять суток.

Напомним, что жителю Екатеринбурга активисту Николаю Улитину также был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей за плакат на машине в поддержку хабаровчан.

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