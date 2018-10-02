Тагильские спасатели стали победителями в региональных соревнованиях «Уралспас-2018»
Сегодня, 09:55Общество
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Спасатели МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» победили в региональных соревнованиях «Уралспас-2018», которые проходили с 28 по 30 сентября в Верхних Серьгах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Учения проходили на полигоне площадью 100 кв. км. По легенде на этом участке произошло землетрясение. Участникам необходимо было провести аварийно-спасательные работы по полученной информации и указаниям штаба.
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36 часов спасатели вели работы и искали пострадавших в природной и техногенной среде. Победителем стала команда из Нижнего Тагила. Спасатели вернулись домой с дипломами, медалями и кубком за первое место, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».
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