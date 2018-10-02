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Тагильские спасатели стали победителями в региональных соревнованиях «Уралспас-2018»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 uralspas 2018 osen

Тагильские спасатели стали победителями в региональных соревнованиях «Уралспас-2018»

Сегодня, 09:55Общество
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