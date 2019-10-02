После строительства манежа спортлагерь под Нижнем Тагилом сможет работать круглый год

Лагерь под Нижним Тагилом – единственный в области загородный спортивный лагерь. Сейчас там идет строительство спортивного манежа. В 2019 году в 14 зданиях лагеря появились новые системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Также в лагере оборудован новый медицинский кабинет. Об этом рассказала директор лагеря Валентина Понятовская входе визита в учреждение депутатов гордумы Нижнего Тагила.