После строительства манежа спортлагерь под Нижнем Тагилом сможет работать круглый год
Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Детский лагерь «Золотой луг» перейдёт на круглогодичный режим работы после завершения строительства спортивного манежа, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Лагерь под Нижним Тагилом – единственный в области загородный спортивный лагерь. Сейчас там идет строительство спортивного манежа. В 2019 году в 14 зданиях лагеря появились новые системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Также в лагере оборудован новый медицинский кабинет. Об этом рассказала директор лагеря Валентина Понятовская входе визита в учреждение депутатов гордумы Нижнего Тагила.
На разработку проекта и строительство манежа из городского бюджета было выделено 5 млн рублей. После завершения строительства Нижний Тагил сможет участвовать в региональных программах по софинансированию для возведения новых спортобъектов.
Благодаря появлению манежа в течение 2-3 лет «Золотой луг» сможет перейти на круглогодичный режим работы.
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