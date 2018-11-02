Сбивший 10-летнего ребенка водитель из Камышлова осужден на 2 года колонии
В Камышлове водитель, сбивший 10-летнего ребенка, осужден на 2 года и 6 месяцев. Мать ребенка привлечена к административной ответственности.
В августе текущего года в Камышлове насмерть был сбит мальчик. Установлено, что водитель превысил допустимую скорость – при допустимой 40 км/ч он двигался со скоростью 97,8 км/ч , а ребенок появился на проезжей части внезапно.
От полученных травм мальчик умер в больнице.
Суд признал водителя автомобиля виновным и приговорил его к двум годам шести месяцам колонии-поселения, а также лишению права на управления автомобилем на два года. Кроме того, осужденный выплатил 1 млн рублей морального вреда родственникам умершего ребенка.
Помимо этого, было установлено, что ребенок остался без присмотра в то время как его родители распивали спиртные напитки недалеко от места ДТП. Мать мальчика привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.