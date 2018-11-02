Сбивший 10-летнего ребенка водитель из Камышлова осужден на 2 года колонии

В августе текущего года в Камышлове насмерть был сбит мальчик. Установлено, что водитель превысил допустимую скорость – при допустимой 40 км/ч он двигался со скоростью 97,8 км/ч , а ребенок появился на проезжей части внезапно.

От полученных травм мальчик умер в больнице.

Суд признал водителя автомобиля виновным и приговорил его к двум годам шести месяцам колонии-поселения, а также лишению права на управления автомобилем на два года. Кроме того, осужденный выплатил 1 млн рублей морального вреда родственникам умершего ребенка.