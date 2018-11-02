Житель Невьянска обвиняется в нарушении неприкосновенности чужого жилища

В сентябре 2018 года житель Невьянска пришел к дому, где проживает его знакомая, с которой до этого он распивал алкоголь. Ему нужно было забрать одежду, которую он оставил в квартире накануне. Дверь в квартиру была заперта, после звонка никто не открыл. Тогда мужчина через окно залез в жилище и забрал свои вещи.