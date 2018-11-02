Житель Невьянска обвиняется в нарушении неприкосновенности чужого жилища
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Невьянска обвиняется в том, что два раза проник в квартиру своей знакомой.
В сентябре 2018 года житель Невьянска пришел к дому, где проживает его знакомая, с которой до этого он распивал алкоголь. Ему нужно было забрать одежду, которую он оставил в квартире накануне. Дверь в квартиру была заперта, после звонка никто не открыл. Тогда мужчина через окно залез в жилище и забрал свои вещи.
Через какое-то время мужичина вернулся, чтобы разобраться с мужчиной, с которым у него произошла ссора и который, по его мнению, находился в квартире. Обвиняемый вновь проник в квартиру через окно.
Уголовное дело по статье ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) было направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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