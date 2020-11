В Екатеринбурге юрист судится с полицией из-за требования паспорта

Юрист Андрей Щукин из Екатеринбурга пытается через суд наказать полицейских за незаконные действия, сообщает Е1.

Сотрудница полиции остановила его и его спутницу для проверки документов, однако Щукин считает, что она не имела права требовать паспорт без оснований. По его словам, женщина-полицейский сказала, что на них есть ориентировка. Им предложили пройти в служебное помещение, чтобы увидеть ее, однако там ее не оказалось. Граждане не обязаны носить с собой паспорта, мы просто шли по улице, не ходили ни на какие митинги,говорит Щукин. Он считает, что если бы они отказались, то, возможно, была бы применена физическая сила, либо составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Юрист и его знакомая подали исковое заявление, в нем указано, что они торопились в школу за ребенком, а полицейские задержали их необоснованно. В свою очередь в МВД написали возражение на заявление, там указано, что граждане сами прошли с полицейскими, они никуда не спешили и хотят получить с них деньги в связи с этой историей. Щукин рассказал, что судебный процесс был отложен на 3 ноября из-за вызова свидетеля. Они собираются истребовать материалы дела, которые были связаны с их задержанием. Сотрудники полиции ссылаются на ориентировки, а у нас есть подозрение, что их вообще нет,сказал юрист. Video: YouTube канал ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО Напомним, в Каменске-Уральском полицейские жестко задержали женщину из-за отсутствия маски. На Урале полицейские жестко задержали женщину за отсутствие маски

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter