Тагильчане выбрали восемь территорий для благоустройства в 2021 году
Стали известны территории для благоустройства в Нижнем Тагиле в 2021 году. Лидерами народного рейтинга стали восемь из 17 общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии.
Наибольшее число голосов набрал проект благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». За нее проголосовали 1568 тагильчан. На втором месте по числу голосов оказалась площадь по улице Зари, 21 (1462 голоса), далее — парковая зона микрорайона Муринские пруды (1348 голосов). Также в список попали спортивная площадка в микрорайоне Девятый поселок, сквер за ДК «Юбилейный», площадь Танкостроителей, общественная территория по проспекту Строителей, 5, 7, 11, 13 и площадка по Черноисточинскому шоссе от дома № 19.
В обсуждении, в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда», а также региональной программой «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», приняли участие 15 тысяч человек.
Окончательное решение по вопросу благоустройства той или иной общественной территории тагильчане примут в ходе рейтингового голосования.