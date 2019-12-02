Тагильчане выбрали восемь территорий для благоустройства в 2021 году

Наибольшее число голосов набрал проект благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». За нее проголосовали 1568 тагильчан. На втором месте по числу голосов оказалась площадь по улице Зари, 21 (1462 голоса), далее — парковая зона микрорайона Муринские пруды (1348 голосов). Также в список попали спортивная площадка в микрорайоне Девятый поселок, сквер за ДК «Юбилейный», площадь Танкостроителей, общественная территория по проспекту Строителей, 5, 7, 11, 13 и площадка по Черноисточинскому шоссе от дома № 19.