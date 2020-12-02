Тагильчане смогут проверить свои знания по вопросам доступной среды

В 2019 году тотальный тест «Доступная среда» собрал более 14 тысяч человек из 72 субъектов РФ. Больше всего правильных ответов было дано на вопросы из блока помощи людям с нарушением зрения. Менее всего граждане оказались знакомы с морально-психологическими аспектами общения и организацией доступной среды.