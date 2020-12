Тагильчане смогут проверить свои знания по вопросам доступной среды

3 декабря пройдет акция по добровольному тестированию граждан по вопросам доступной среды и навыками общения с людьми с ОВЗ, сообщает пресс-служба администрации города Нижний Тагил.

Целевой аудиторией мероприятия являются учащиеся школ и ВУЗов, работники предприятий потребительского рынка, бытового обслуживания, журналисты и другие заинтересованные граждане. По итогам тотального теста «Доступная среда» проанализируют результаты и определят лидеры-регионы по уровню знаний в сфере доступности объектов и услуг для людей с ОВЗ. Для того, чтобы принять участие в тесте, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта: https://edu.rirportal.ru/total-test-2020/. Там же описаны все правилами проведения мероприятия. В 2019 году тотальный тест «Доступная среда» собрал более 14 тысяч человек из 72 субъектов РФ. Больше всего правильных ответов было дано на вопросы из блока помощи людям с нарушением зрения. Менее всего граждане оказались знакомы с морально-психологическими аспектами общения и организацией доступной среды. Напомним, в конце ноября редакция TagilCity.ru проверяла наличие доступной среды для людей с ОВЗ, в том числе кнопки вызова на улицах для колясочников. Кнопка беспомощности. Почему инвалиды не под силу бизнесу Нижнего Тагила

