В Нижнем Тагиле капремонт за 4 млн рублей начался в спортивном зале ДК «Юбилейный»

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт спортзала в ДК «Юбилейном». Об этом рассказала TgilCity.ru директор учреждения Наталья Булыгина.

Этот капитальный ремонт дворец культуры на Вые ждал с момента открытия: спортзал не ремонтировался с 1957 года. Ведутся строительные работы, на них выделено более четырех миллионов рублей из городского бюджета. Ремонт планируют закончить до конца этого года,рассказала в беседе в редакцией директор ДК Наталья Булыгина. Работы в здании ведут несколько подрядчиков. Сейчас строители меняют большой витраж, его должны установить до конца текущей недели. Далее будут проводиться работы внутри помещения. Напомним, в середине октября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев представил проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. В учреждении не было капитального ремонта с момента строительства, с 1988 года. По его словам, сейчас ищут варианты финансирования для воплощения проекта. Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции ГДДЮТ

