В Нижнем Тагиле капремонт за 4 млн рублей начался в спортивном зале ДК «Юбилейный»

Напомним, в середине октября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев представил проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. В учреждении не было капитального ремонта с момента строительства, с 1988 года. По его словам, сейчас ищут варианты финансирования для воплощения проекта.