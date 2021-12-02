Растаявший городок и рекорд 13-летнего тагильчанина. Итоги дня в Свердловской области

Лишение премии из-за смерти стажера и поплывший ледовый городок. Смерть из-за прижавшейся мамы и тагильчане против QR-кодов. Школьник-рекордсмен, приговор хореографу и свердловское кино. Чем запомнится 2 декабря свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

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