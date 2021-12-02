Растаявший городок и рекорд 13-летнего тагильчанина. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на УВЗ несколько рабочих оказались лишены премий после того, как погиб кузнец-штамповщик, проходивший стажировку. Инцидент случился еще в конце августа. В процессе установки штампа произошел перекос, который рабочие попробовали убрать с помощью лома. Когда погибший схватился за лом и встал на педаль молота, то получил удар ломом по голове. От этого он скончался. В результате проверки стало известно, что мужчина погиб из-за использования молота без защитного кожуха педали. Итогом стало лишение четырех рабочих 50% премии.
В Серове произошел тепловой конфуз. Там из-за излишне хорошей погоды растаял ледовый городок. Вокруг елки образовались лужи, а местные жители окрестили их «слезами рабочих», занимающихся созданием скульптур. Стоит порадоваться тому, что не во всех населенных пунктах успели отстроить городки. Поскольку в последнюю неделю держатся плюсовые температуры, скорее всего, растаяли бы они все.
В Первоуральске трехмесячный малыш погиб из-за того, что мама излишне сильно прижалась к нему во все. По словам родителей, перед сном у ребенка была повышена температура, он плохо ел, а на утро погиб. Для определения точной причины смерти было назначено вскрытие. Оно и показала, что малыш скончался из-за травмы головы. Тогда мама созналась, что прижималась к нему во сне.
В Нижнем Тагиле активисты решили не отставать от других городов России и тоже провести мероприятие против QR-кодов. На данный момент общественники уже уведомили мэрию города о своих планах. Публичное мероприятие они планируют организовать 4 декабря в 12.00 в Комсомольском сквере. По мнению инициаторов идеи, Нижний Тагил тоже должен высказать по ситуации вокруг кодов.
13-летний тагильчанин сумел установить рекорд и попал в Книгу рекордов России. Он смог продержаться 72 секунды в горизонтальном упоре на согнутых руках. Данное упражнение также имеет забавное название «крокодильчик» и считается наиболее сложным, поскольку требует большой силы и выносливости. Тренер спортивного школьника тоже занимается тем, что устанавливает различные рекорды.
В Нижнем Тагиле молодой хореограф-предприниматель Виталий Винокуров получил два года колонии из-за крупного мошенничества. Напомним, тагильчанин работал в школе танцев, а в 2017 году прошел курсы «Бизнес Молодости» и, проникнувшись идеей разбогатеть, начал искать инвесторов. Как правило, среди друзей. Спустя два года кредиторы обвинили парня в том, что тот не возвращает деньги. Общий ущерб насчитывал свыше 4,5 миллиона рублей, но приговор Виталию был вынесен лишь в конце ноября.
В Свердловской области появится своя кинокомиссия, члены которой будут заниматься съемками кино, привлекать новую аудиторию и заниматься творческим процессом. По словам Евгения Куйвашева, данные комиссии уже работают в 28 регионах России. Он отметил, что пусть свердловская киностудия переживала тяжелые времена, сейчас дела налаживаются: у студии появилась школа и новое оборудование. Также запланированы съемки нового фильма.