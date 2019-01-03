Коммунальные службы Нижнего Тагила работают без новогодних каникул
Сегодня, 12:00ОбществоФото: группа «Нижний Тагил. Благоустройство»
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С первых дней нового года коммунальные службы Нижнего Тагила трудятся в ежедневном режиме. Борьба с мусором и снегом – основные направления работы в новогодние выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
1 января 2019 года коммунальные службы сделали упор на уборку мусора после праздничных массовых гуляний.
2 января дорожники занимались уборкой свалок, снега с дорог и тротуаров, россыпью ПГМ, а также очисткой пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.
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В течение дня МУП «Тагилдорстрой» использовал 21 единицу техники, а ООО «УБТ-Сревис» вывел 17 единиц.
Работа коммунальных служб в ежедневном режиме продолжится в течение всех новогодних каникул.
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