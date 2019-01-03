Коммунальные службы Нижнего Тагила работают без новогодних каникул

1 января 2019 года коммунальные службы сделали упор на уборку мусора после праздничных массовых гуляний.

2 января дорожники занимались уборкой свалок, снега с дорог и тротуаров, россыпью ПГМ, а также очисткой пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

В течение дня МУП «Тагилдорстрой» использовал 21 единицу техники, а ООО «УБТ-Сревис» вывел 17 единиц.