Рождественские литургии пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоится Божественная литургия. 7 января в 16:00 пройдет Рождественская вечерня. Гости Екатеринбурга и жители города смогут принять участие в рождественских мероприятиях, которые возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.