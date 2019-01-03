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Новый 2019 год
Рождественские литургии пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рождественские литургии пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Сегодня, 18:39ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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