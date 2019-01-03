Рождественские литургии пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Сегодня, 18:39ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 и 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоятся рождественские богослужения.
Сюжеты: Екатеринбург
6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоится Божественная литургия. 7 января в 16:00 пройдет Рождественская вечерня. Гости Екатеринбурга и жители города смогут принять участие в рождественских мероприятиях, которые возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
7 января у Храма-на-Крови будут подведены итоги XII фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда». Победителей поздравят мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и митрополит Кирилл, информирует «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей